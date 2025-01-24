Fernando Muslera'ya destek hazırlığı!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Dinamo Kiev maçında yediği goller nedeniyle taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.
O maçtan sonra İbrahim Hatipoğlu ve Okan Buruk, Uruguaylı kaptana destek olmuştu. Sarı kırmızılı taraftarların ıslıkladığı tecrübeli kaleci, Konyaspor ile oynanacak maçta alkışlanacak.
Galatasaray taraftarının Muslera'ya tezahüratlarla destek hazırlığında olduğu öğrenildi.
PANKART HAZIRLANACAK
Tribüne asılacak Muslera pankartları için de hazırlıklar başladı. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Muslera'ya destek verirken bir diğer grup ise Muslera'nın bu sezon çok formsuz olduğu görüşünde birleşiyor.
SEZON SONU URUGUAY
38 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Muslera'nın ülkesine döneceği konuşuluyor.
O maçtan sonra İbrahim Hatipoğlu ve Okan Buruk, Uruguaylı kaptana destek olmuştu. Sarı kırmızılı taraftarların ıslıkladığı tecrübeli kaleci, Konyaspor ile oynanacak maçta alkışlanacak.
Galatasaray taraftarının Muslera'ya tezahüratlarla destek hazırlığında olduğu öğrenildi.
PANKART HAZIRLANACAK
Tribüne asılacak Muslera pankartları için de hazırlıklar başladı. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Muslera'ya destek verirken bir diğer grup ise Muslera'nın bu sezon çok formsuz olduğu görüşünde birleşiyor.
SEZON SONU URUGUAY
38 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Muslera'nın ülkesine döneceği konuşuluyor.