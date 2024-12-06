Fernando Muslera kararsız kaldı!

Galatasaray'ın 38 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera geleceği ile ilgili bir kararı netleştirmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera kararsız kaldı!
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06 Aralık 2024 11:23
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan G.Saray'ın 38 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera henüz geleceği ile ilgili bir karar vermedi.

Ülkesinde bir futbol takımı satın alan Uruguaylı yıldız henüz geleceğiyle ilgili bir plan yapmadığı için karanını sezon sonunda verecek.

Galatasaray Muslera'nın vereceği karar göre kaleci transferi için hamle yapacak.

Sarı kırmızılı takımın, deneyimli file bekçisinin yerine geçecek kaleciyi şimdiden araştırdığı öğrenildi. 

 
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