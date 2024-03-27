Fermin Lopez'e Premier Lig'den iki talip

Barcelona forması giyen Fermin Lopez'e Premier Lig ekipleri Everton ve Aston Villa talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fermin Lopez'e Premier Lig'den iki talip
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27 Mart 2024 15:23
Barcelona'da A takıma yükseldiği ilk sezonda performansıyla parlayan Fermin Lopez'e iki talip birden çıktı.

Sport'un haberine göre; Premier Lig ekipleri Everton ve Aston Villa, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz temsilcilerinin 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için yakın zamanda girişimlerde bulunacağı aktarılırken, Fermin Lopez'in sözleşmesinde 400 milyon euro'ya serbest kalır maddesinin de bulunduğu hatırlatıldı.

BARCELONA'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Öte yandan genç oyuncunun şu an için sadece Barcelona'da başarıya odaklandığı ve başka bir takıma transfer olmayı düşünmediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona ile 32 maça çıkan Lopez, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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