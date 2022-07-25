Ferdi Kadıoğlu için dev ücret!

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den bir talip daha çıktı. Daha önce Nottingham Forest'ın gündemine giren Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig'in bir diğer yeni ekibinin radarında.



FERDİ KADIOĞLU İÇİN GELMİŞLERDİ



2021-22 sezonunun ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu ile dirsek teması kuran Nottingham Forest, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu bedavaya kadrosuna katmanın planlarını yapmıştı. İlerleyen süreçte Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni kontrat yapmış ve çiçeği burnunda İngiltere Premier Lig ekibinin planları suya düşmüştü.



BİR PREMİER LİG EKİBİ DAHA PEŞİNDE



Nottingham Forest'ın ardından İngiltere Premier Lig'in bir diğer yeni ekibi Fulham da Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi. Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre Fulham, 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.



"FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR"



Fenerbahçe kesinlikle satmayı düşünmediği Ferdi Kadıoğlu'nda tok satıcıyı oynuyor. Sarı-Lacivertlilerin başarılı isim için istediği rakamın 20 milyon euro olduğu İngiliz basınında yer aldı. Öte yandan 200 milyon euro gibi inanılmaz bir ayakbastı parası kazanan Fulham'ın ise bu rakamı karşılayabileceği haber detayında verildi.



4 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'de toplam 101 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 10 gol 12 asistlik performans sergiledi. 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10,5 milyon euro







