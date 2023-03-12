Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam edeceklerine inanıyor.



Sevilla deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgisinin rövanşında gerekeni yapacaklarını söyleyen yıldız futbolcu, "Zaten o karşılaşmada da mağlubiyeti hak etmemiştik. Aynı performansı sergilediğimiz takdirde bu kez kazanan taraf biz olacağız. Taraftarımızın desteği her zaman bize ayrı bir güç veriyor. Perşembe günkü karşılaşmada da yine tribünler tıklım tıklım olacak. Biz de sahada gereken mücadeleyi sergileyip, adımızı çeyrek finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.



Fenerbahçe, Sevilla ile rövanş karşılaşmasında 16 Mart Perşembe günü 20.45'te karşı karşıya gelecek.





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