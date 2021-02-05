Fenerbahçe'yi Galatasaray'a psikolog hazırlıyor

Fenerbahçe'de derbi öncesi "takım birlikteliği ve aidiyeti" zafere giden formül olarak görülüyor.



EROL BULUT'UN DERBİ PLANLAMASI



Teknik Direktör Erol Bulut ve öğrencileri sahada 90 dakika taktiğe bağlı ve disiplinli bir takım kurgusu ile sonuca gitmeyi hedefliyor. Saha dışında rakipler tarafından üretilen tüm senaryolara kulaklarını tıkayan sarı lacivertli futbolcular özel analizler ile rakiplerini geride bırakmanın planlarını yapıyorlar.



Rakiplere göre kurduğu oyun planları ile dikkat çeken Erol Bulut derbi için de takımını özel taktikle hazırlıyor. Takımdaki eksiklere rağmen oyuncu grubuna güvenini dile getiren başarılı teknik adam, ligdeki galibiyet serisine bir yenisini ekleyeceklerinden emin. Ayrıca takımdaki istisnasız tüm isimler de sorumluluklarının farkında olarak ciddiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar.



DERBİ TECRÜBELERİ AKTARILIYOR



Hedefini belirleyen Fenerbahçeli futbolcular derbi için geri sayıma başladılar. Son 10 resmi maçta 9 galibiyet 1 beraberlik alan sarı lacivertli takım, derbiye bu özgüvenle hazırlanıyor. Samandıra'da derbi geçmişini yaşayan tecrübeli isimler, hem takım içerisinden hem de teknik heyetten oyuncu grubuna bu tecrübelerini aktarıyorlar.



TAKIMA PSİKOLOJİK DESTEK



Sarı Lacivertli takımda ayrıca bir süre önce göreve getirilen Klinik Psikolog İbrahim Eke de bu süreçte rol alıyor.



Daha önce Milli Takımda ve yine Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çeşitli eğitimlerde ('UEFA Antrenör B Kursu', 'UEFA Antrenör A Kursu', 'UEFA Antrenör Pro-Lisans Kursu', 'UEFA Profesyonel Kaleci Antrenörlüğü Kursu', 'UEFA Atletik Performans Antrenörlüğü Kursu', 'Psikolojik Performans Danışmanlığı Eğitimi', 1. Lig ve Süper Lig Hakem Seminerleri, TFF Temsilciler Seminerleri) "Sporda Psikoloji Uygulamaları" ve "Performans Psikolojisi" vb. görev alan Eke, derbi öncesi takımla seanslar yapıyor.



Sahada sakin, tahriklere kapılmadan, taktiğe ve sistemine bağlı bir kurgu ile derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.



