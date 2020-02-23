Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-lacivertli takım adına olumsuz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçeli Mauricio Isla, Galatasaraylı Henry Onyekuru'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Sarı-laciverltli takımın sağ beki Isla, gördüğü bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
31 yaşındaki futbolcu Isla, Fenerbahçe'nin gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyme şansını kaybetti.
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Fenerbahçeli Mauricio Isla, Galatasaraylı Henry Onyekuru'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Sarı-laciverltli takımın sağ beki Isla, gördüğü bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
31 yaşındaki futbolcu Isla, Fenerbahçe'nin gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyme şansını kaybetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın