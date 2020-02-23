Fenerbahçe'ye Mauricio Isla'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide, sarı-lacivertli takım adına olumsuz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'ye Mauricio Isla'dan kötü haber
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23 Şubat 2020 20:27
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-lacivertli takım adına olumsuz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli Mauricio Isla, Galatasaraylı Henry Onyekuru'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Sarı-laciverltli takımın sağ beki Isla, gördüğü bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

31 yaşındaki futbolcu Isla, Fenerbahçe'nin gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyme şansını kaybetti.

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