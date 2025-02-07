Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi, ablası açıklama yaptı

Fenerbahçe taraftarlarının "Üç futbolcumuzu bilerek sakatladı" dediği Furkan Özhan'ın ablası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi, ablası açıklama yaptı
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07 Şubat 2025 09:45
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 yendiği maçta Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sakatlandığı pozisyonlarda yer alan Furkan Özhan, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Erzurumsporlu Furkan Özhan'a tepki gösterirken, futbolcunun ablası Zuhal Özhan'ın bir paylaşımı da tepkilerin daha fazla artmasına neden oldu. Zuhal Özhan, kardeşi ve sakatlanan üç Fenerbahçeli futbolcunun fotoğraflarını aynı karede birleştirerek "Furkan Özhan'ın ikili mücadelede kazandığı oyuncular görseldedir" notunu düştü. Bu paylaşım sonrası tepkiler arttı.

Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine cevap veren Zuhal Özhan, "Pozisyonları bir inceleyin. Bir Fenerbahçeli olarak gerçekten utandım yaptığınız linçlerden. Fenerbahçe bizim çocukluk aşkımızdır. Faullerin biri Furkan'ındı, diğerlerinin hepsi ona yapılan müdahalelerdi. Hakem de zaten sarı kartı Fener'e verdi. Biz de Fenerbahçeliyiz. Erzurum'un hakem şikesi yapacak gücü mü var? Bir futbolcuyu karalamak bu kadar kolay mı? İlk defa Fenerbahçeli olmaktan utandım." ifadelerini kullandı.

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