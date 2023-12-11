'nin 24 yaşındaki iki ismiile, performanslarıyla yıldızlarını parlatıyor.Geçen sezon da Avrupa kulüplerinin takibinde olan Ferdi, Başkan Ali Koç'unsözleriyle kalmaya ikna olmuştu. Bu sezon 21 resmi maçta 1803 dakika süre alan Ferdi, 1 gol-3 asistle oynadı.Sarı-lacivertli takıma Dinamo Moskova'dan gelen Polonyalı Szymanski ise 26 resmi karşılaşmada 1743 dakika süre alırken 11 gol-10 asistle takımı sırtladı. Beşiktaş derbisindeile; Szymanski için,ileda Ferdi için tribündeydi.4 kulübün scoutları maç boyunca not tutarken,yorumları yapıldı. Sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcu için gelen nabız yoklamalarına,diyerek kapıyı kapalı tutsa da yaz dönemi bir hayli ateşli geçecek gibi görünüyor. Szymanski'nin sözleşmesi 2027, Ferdi'ninki de 2026'da bitiyor.Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisindeki performansıyla sadece taraftardan değil, meslektaşlarından da alkış aldı. 82 kez topla buluşan, 47 pas veren ve bunda yüzde 83'lük isabet sağlayan milli futbolcu, 4 defa da top kaptı. Maç sonrası karşılaşmadan fotoğraflarını,notuyla paylaştı.Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler bu fotoğrafa,yorumu yaptı.Sarı-lacivertli takımdan Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun ise oyuncuya bonservis bedeli biçti:7 hafta sonra sahalara dönen Fenerbahçeli Djiku'nun yorumu iseoldu.