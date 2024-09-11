Fenerbahçeli milliler göz doldurdu

Fenerbahçe'de 10 futbolcu, milli maç haftasında ülkelerinin formalarını terletti.
Jose Mourinho'nun en büyük endişesi, öğrencilerinin sakatlık yaşamasıydı. Ancak dünyaca ünlü teknik adamın korktuğu başına gelmedi.
Fenerbahçeli oyuncular, başarılı performanslarıyla göz dolduru. AyYıldızlılar'ın Galler'le 0-0 berabere kaldığı mücadelede Çağlar, Mert Müldür ve İsmail Yüksek 11'de başladı, İrfan sonradan oyuna girdi. Önceki güz İzlanda'yı 3-1 yendiğimiz maçta ise Mert, İsmail ve İrfan 11'de görev yaptı. Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın Portekiz'e 2-1 yenildiği karşılaşmada 4 önemli kurtarış yaptı, 1-0 kazanılan Polonya sınavında ise kalesini gole kapattı.
SZYMANSKİ - DZEKO'DAN GOL
Szymanski, Polonya'nın 3-2 galip geldiği İskoçya mücadelesinde harika bir gole imza attı, 1-0 mağlup olunan Hırvatistan maçında ilk 11'de başlayıp 82 dakika sahada kaldı. Sofyan Amrabat, Fas'ın 4-1 kazandığı Gabon maçında 90 dakika sahada kaldı. Fas'ın 1-0 galip geldiği Lesotho mücadelesinde ise Amrabat yedek bekledi, 57'de oyuna giren En-Nesyri ise Brahim Diaz'ın galibiyeti getiren golünde asisti yapan isim oldu. Edin Dzeko da Bosna Hersek'in 5-2 kaybettiği Hollanda karşılaşmasında 1 gole imza attı.
Jose Mourinho'nun en büyük endişesi, öğrencilerinin sakatlık yaşamasıydı. Ancak dünyaca ünlü teknik adamın korktuğu başına gelmedi.
Fenerbahçeli oyuncular, başarılı performanslarıyla göz dolduru. AyYıldızlılar'ın Galler'le 0-0 berabere kaldığı mücadelede Çağlar, Mert Müldür ve İsmail Yüksek 11'de başladı, İrfan sonradan oyuna girdi. Önceki güz İzlanda'yı 3-1 yendiğimiz maçta ise Mert, İsmail ve İrfan 11'de görev yaptı. Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın Portekiz'e 2-1 yenildiği karşılaşmada 4 önemli kurtarış yaptı, 1-0 kazanılan Polonya sınavında ise kalesini gole kapattı.
SZYMANSKİ - DZEKO'DAN GOL
Szymanski, Polonya'nın 3-2 galip geldiği İskoçya mücadelesinde harika bir gole imza attı, 1-0 mağlup olunan Hırvatistan maçında ilk 11'de başlayıp 82 dakika sahada kaldı. Sofyan Amrabat, Fas'ın 4-1 kazandığı Gabon maçında 90 dakika sahada kaldı. Fas'ın 1-0 galip geldiği Lesotho mücadelesinde ise Amrabat yedek bekledi, 57'de oyuna giren En-Nesyri ise Brahim Diaz'ın galibiyeti getiren golünde asisti yapan isim oldu. Edin Dzeko da Bosna Hersek'in 5-2 kaybettiği Hollanda karşılaşmasında 1 gole imza attı.