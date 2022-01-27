Fenerbahçeli eski oyuncunun yeğeni Milan'da!

Milan, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nikola Lazetic'in yeğeni Marko Lazetic'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, Kızılyıldız'ın genç forveti Marko Lazetic ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, genç oyuncunun 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.



Nikola Lazetic, 2000-2002 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.



18 yaşındaki oyuncu, Kızılyıldız'la bu sezon çıktığı 16 maçta, 2 gol - 1 asist yaptı.





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