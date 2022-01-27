Fenerbahçeli eski oyuncunun yeğeni Milan'da!

Serie A ekibi Milan, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Nikola Lazetic'in yeğeni Marko Lazetic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; acmilan.com
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Fenerbahçeli eski oyuncunun yeğeni Milan'da!
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27 Ocak 2022 19:08
Milan, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nikola Lazetic'in yeğeni Marko Lazetic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kızılyıldız'ın genç forveti Marko Lazetic ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, genç oyuncunun 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Nikola Lazetic, 2000-2002 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

18 yaşındaki oyuncu, Kızılyıldız'la bu sezon çıktığı 16 maçta, 2 gol - 1 asist yaptı.

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