Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Domagoj Vida için telefon

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Beşiktaş'ın maaşında indirim istediği Domagoj Vida için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Fenerbahçeli yöneticiler, bu haberler üzerine Beşiktaş'la görüştü.Siyah-beyazlıların, 3,5 milyon euroluk maaşını düşürmeye çalıştığı Vida, indirim talebini kabul etmedi. Beşiktaş'ın indirim istediği günden bu yana gazetelerde çıkan 'Fenerbahçe, Vida'nın durumunu bekliyor' haberleri üzerine yeni bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesini beklediği ve daha sonra imza attıracağı yönündeki haberleri, sarı-lacivertli yönetim yalanladı.Beşiktaşlı yöneticilerle telefon görüşmesi yapan Fenerbahçeli yetkililer, "Domagoj Vida ile herhangi bir temasımız olmadı, çıkan haberler asılsızdır" ifadelerini kullandı.Bu görüşme sonrasında Beşiktaşlı yöneticiler, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye spekülasyonların asılsız olması hakkında verdikleri bilgi nedeniyle teşekkür etti.