Beşiktaş'ın Domagoj Vida görüşmesinde sinirler gerildi

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Beşiktaş'ta,'nın geleceği gün geçtikçe krize doğru ilerliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bayram öncesinde Vida'yla tesislerde görüştüğü ortaya çıktı. Çebi, yeni sezonda 3.5 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı veremeyeceklerini belirtip Hırvat stoperden indirim talep etti.Yıldız savunmacı, kontratına göre hareket edeceğini ve indirimi kabul etmeyeceğini iletti. Aynı maaşla takımda kalmak istediğini belirten Vida'nın hemen ertesi gün tatile çıkması sinirleri gerdi.Yönetim, Al Nassr'dan gelen teklifi Vida'ya iletti ve Hırvat stoper bu teklife de yanaşmadı. Başkan Çebi, 31 yaşındaki savunmacının bu tavırlarından rahatsız olduğunu belirtip menajerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdi.Yönetim, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan birkaç kulübün ilgilendiği Vida'nın bir teklifi kabul etmesini bekleyecek.