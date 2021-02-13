Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!

Fenerbahçe'de Erol Bulut kanatta oynattığı Valencia'ya artık forvet hattında forma verme kararı aldı.



Başakşehir'le oynanan kupa maçında golü ve istekli tavrı Ekvadorlu yıldızı öne çıkardı. Bugünkü Karagümrük mücadelesinde bu değişimin yaşanması bekleniyor. Tüm bunlarla birlikte Pelkas'ın iyileşmesi ve Mesut Özil'in de fiziksel olarak daha yukarı seviyeye çıkmasıyla hücum hattında daha güçlü bir yapı olması düşünülüyor. Pelkas ve Samuel'in kanatlarda görev alması, Mesut'un ise merkezde yani kendi bölgesinde oynaması isteniyor.



