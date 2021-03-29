Fenerbahçe'de Perotti 1.5 ay daha yok!

Fenerbahçe'nin sezon başında Roma'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı sarı-lacivertli formadan uzak kalan Diego Perotti'nin son durumu da belli oldu.
Finlandiya'daki tedavisini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen ve tedavisine burada devam edilen Arjantinli futbolcu, düz koşulara başladı.
TRTSpor'da Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan ve yaklaşık 1,5 ay daha sahalardan uzak kalacak olan Perotti'nin sezonun son haftalarına yetiştirilmesi planlanıyor.
Finlandiya'daki tedavisini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen ve tedavisine burada devam edilen Arjantinli futbolcu, düz koşulara başladı.
TRTSpor'da Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan ve yaklaşık 1,5 ay daha sahalardan uzak kalacak olan Perotti'nin sezonun son haftalarına yetiştirilmesi planlanıyor.