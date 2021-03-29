Fenerbahçe'de Perotti 1.5 ay daha yok!

Fenerbahçe'nin sezon başında Roma'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı sarı-lacivertli formadan uzak kalan Diego Perotti'nin son durumu da belli oldu.Finlandiya'daki tedavisini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen ve tedavisine burada devam edilen Arjantinli futbolcu, düz koşulara başladı.TRTSpor'da Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan ve yaklaşık 1,5 ay daha sahalardan uzak kalacak olan Perotti'nin sezonun son haftalarına yetiştirilmesi planlanıyor.