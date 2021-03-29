Fenerbahçe'de Perotti 1.5 ay daha yok!

Fenerbahçe'de yurtdışındaki tedavisi tamamlandıktan sonra İstanbul'a gelen Diego Perotti, düz koşulara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Perotti 1.5 ay daha yok!
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29 Mart 2021 17:24
Fenerbahçe'nin sezon başında Roma'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı sarı-lacivertli formadan uzak kalan Diego Perotti'nin son durumu da belli oldu.

Finlandiya'daki tedavisini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen ve tedavisine burada devam edilen Arjantinli futbolcu, düz koşulara başladı.

TRTSpor'da Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan ve yaklaşık 1,5 ay daha sahalardan uzak kalacak olan Perotti'nin sezonun son haftalarına yetiştirilmesi planlanıyor.


 


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