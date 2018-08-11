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Fenerbahçe'de Islam Slimani transferindeki tüm rakamlar

Gol bölgelerinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, Islam Slimani transferi büyük heyecan yarattı. Oyuncuyu bir yıllığına satın alma opsiyonu olmadan kiralayan sarı lacivertli ekip, toplamda 5 milyon Euro ödeyecek.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de Islam Slimani transferindeki tüm rakamlar
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11 Ağustos 2018 11:32
Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı sona eriyor. Sarı-lacivertliler, İslam Slimani için Leicester City ile anlaşmaya varırken, transferin bugün resmen kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Fenerbahçe bu transfer için İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun 2.5 milyon Euro olan maaşını da karşılayacak. Bu arada Leicester ile yapılan anlaşmada golcü futbolcu için satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi.

LEİCESTER SATAMAYINCA İŞ KOLAYLAŞTI

Premier Lig'de transferin erken kapanması, sarı-lacivertlilerin Slimani'yi çabuk bitirmesi için avantaj sağladı. Leicester, son güne kadar oyuncusuna bonservisiyle talip çıkmasını bekledi. Ancak hiçbir takımdan teklif gelmeyince kiralamayı kabul etti. Slimani'nin "Evet" demesinde ise Dirar, Aatif, Belhanda ve Feghouli gibi Kuzey Afrikalı futbolcuların Türkiye'de top koşturması önemli bir faktör oldu.

GEÇEN SEZON SADECE 3 KEZ 11'DE OYNADI

2016'DA Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle giden İslam Slimani İngiliz kulübünde istediği performansı sergileyemedi. Vardy ve Mahrez'in başrolünü üstlendiği hücum bölgesinde kendisine yer bulmakta zorlanan Slimani, geçen sezon devre arasında Newcastle'a kiralandı. 2017-18 sezonunda iki takımın formalarıyla sadece 3 kez 11'de lig maçına çıkan Slimani 1 gol atabildi.



GECE YARISI İNDİ

Slimani, gece yarısından sonra İstanbul'a ayak bastı. Bir grup Fenerbahçe taraftarının karşıladığı Cezayirli futbolcu, selfie isteklerini geri çevirmezken, açıklama yapmadan ayrıldı.



BENFİCA'YA KARŞI YOK

Leicester City'den önce Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon formasını giyen İslam Slimani, 2015- 16 sezonunda biri ezeli rakipleri Benfica olmak üzere 27 gol atmış ve bu performansıyla Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'ye transferi sadece imzaya kalsa da Slimani'nin salı günkü Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bir kez daha Benfica'ya karşı rakip olma şansı bulunmuyor.



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