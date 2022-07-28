Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimde istifa geldi.



Daha önce Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan, Ali Koç döneminde Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olan Ömer Temelli istifa etti.



Sarı-lacivertli takımda sezon öncesi yaşanan bu istifaya, Ali Koç ile Ömer Temelli arasındaki fikir ayrılıklarının neden olduğu öne sürüldü.



Böylece Ömer Temelli, Fenerbahçe Kulübü'ndeki tüm görevlerinden istifa etti.



FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz."



Ömer Temelli, Ali Koç döneminde Semih Özsoy, Metin Şen, Alper Pirşen ve TFF Yönetim Kurulu'na geçen Nüket Küçükel Ezberci'nin ardından istifa eden beşinci isim oldu.



ÖMER TEMELLİ'DEN VEDA MESAJI



Fenerbahçe yönetiminden istifa eden Temelli şu sözlerle istifa ettiğini açıkladı: "Camiamızın Dikkatine Kulübümüzde 14 yıl gururla yürüttüğüm yöneticilik görevini geçen sene Kulübümüze hizmet etmek, Fenerbahçe'nin yanında olmak için kabul ettim. Yaşadığımız görüş ayrılıkları dolayısıyla yeteri kadar faydalı olamayacağını gördüğüm için yöneticilik görevimi bırakma kararı aldım. Fenerbahçe için her şeyin hayırlısı olmasını diliyorum. Bu sezon taraftarımız şampiyonluk yolunda Kulübümüzün ve takımımızın hep yanında olsunlar. Ben geçmişte olduğu gibi her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım."





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