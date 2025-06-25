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Fenerbahçe'yi endişelendiren Sancho gelişmesi!

Juventus, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Jadon Sancho transferi için Manchester United ile görüşecek.

calendar 25 Haziran 2025 00:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'yi endişelendiren Sancho gelişmesi!
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Bonservisi Manchester United'da bulunan ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Jadon Sancho için önemli bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS GÖRÜŞECEK

Di Marzio'nun haberine göre, Juventus, İngiliz yıldızın transferi için çarşamba günü Manchester United ile görüşecek.

Juventus, Sancho'nun transferinin şartlarını öğrenmek istiyor.

CHELSEA PERFORMANSI

Geride kalan sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan 25 yaşındaki Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

MANU İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jadon Sancho'nun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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