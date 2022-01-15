Fenerbahçe'ye Toni Lato için onay çıktı

Fenerbahçe'de sol bek arayışlarında Valencia'dan Toni Lato ismi gündeme gelmişti. Yönetim, İspanyol oyuncunun şartlarını sormuştu.



Valencia, 24 yaşındaki sol beki kiralık olarak gönderebileceği mesajını yolladı. Oyuncu izleme komitesi, Lato ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp teknik ekibe sunacak.



İsmail Kartal'ın onay vermesi halinde İspanyol futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için resmi girişimlere başlayacak.



