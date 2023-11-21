Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye

Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe gözünü Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu'ya çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye
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21 Kasım 2023 12:58
Fenerbahçe'nin devre arası transfer çalışmaları kapsamında öncelikli hedefleri arasında stoper takviyesi yer alıyor.

Sarı-lacivertliler önce Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde'yi stoperde kullanmak zorunda kalmıştı.

ADAYLAR BELİRLENDİ

Çağlar Söyüncü, Sebastian Caceres gibi isimlerle ilgilenen Kanarya, Trendyol Süper Lig'den bir oyuncuyu listesine ekledi. Söz konusu isim, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Çaykur Rizespor ile başarılı maçlar çıkarttı. Fenerbahçe, Emirhan için devre arasında Karadeniz kulübüyle bir görüşme yapacak.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Genç oyuncu, dengeli bir stoper olması sebebiyle tercih ediliyor. Emirhan Topçu, bu sezon ligde 12 karşılaşmada forma giydi golle buluşamazken, 2 asist yaptı.

Oynadığı maçlarda 3 sarı kart görürken, hiç kırmızı kart görmedi. Emirhan Topçu'nun Çaykur Rizespor ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

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