Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye

Fenerbahçe'nin devre arası transfer çalışmaları kapsamında öncelikli hedefleri arasında stoper takviyesi yer alıyor.
Sarı-lacivertliler önce Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde'yi stoperde kullanmak zorunda kalmıştı.
ADAYLAR BELİRLENDİ
Çağlar Söyüncü, Sebastian Caceres gibi isimlerle ilgilenen Kanarya, Trendyol Süper Lig'den bir oyuncuyu listesine ekledi. Söz konusu isim, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Çaykur Rizespor ile başarılı maçlar çıkarttı. Fenerbahçe, Emirhan için devre arasında Karadeniz kulübüyle bir görüşme yapacak.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Genç oyuncu, dengeli bir stoper olması sebebiyle tercih ediliyor. Emirhan Topçu, bu sezon ligde 12 karşılaşmada forma giydi golle buluşamazken, 2 asist yaptı.
Oynadığı maçlarda 3 sarı kart görürken, hiç kırmızı kart görmedi. Emirhan Topçu'nun Çaykur Rizespor ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
Sarı-lacivertliler önce Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde'yi stoperde kullanmak zorunda kalmıştı.
ADAYLAR BELİRLENDİ
Çağlar Söyüncü, Sebastian Caceres gibi isimlerle ilgilenen Kanarya, Trendyol Süper Lig'den bir oyuncuyu listesine ekledi. Söz konusu isim, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Çaykur Rizespor ile başarılı maçlar çıkarttı. Fenerbahçe, Emirhan için devre arasında Karadeniz kulübüyle bir görüşme yapacak.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Genç oyuncu, dengeli bir stoper olması sebebiyle tercih ediliyor. Emirhan Topçu, bu sezon ligde 12 karşılaşmada forma giydi golle buluşamazken, 2 asist yaptı.
Oynadığı maçlarda 3 sarı kart görürken, hiç kırmızı kart görmedi. Emirhan Topçu'nun Çaykur Rizespor ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
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