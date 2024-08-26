Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat'tan haber

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sofyan Amrabat'ın Fiorentina'da kalacağı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat'tan haber
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26 Ağustos 2024 10:37
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 10:43
Orta saha transferi için Fenerbahçe'nin listesinde olan Sofyan Amrabat için önemli gelişmeler yaşandı.

Corriere Dello Sport'a göre; Sofyan Amrabat'ın gelecek durumu belli oldu.

Yıldız oyuncu Amrabat'ın Fiorentina'da kalmaya yakın olduğu belirtildi. Fiorentina'ya Amrabat için beklenen teklifin gelmediği aktarıldı.

MCTOMINAY DE TRANSFER OLUYOR

Öte yandan adı Fenerbahçe ile geçen Scott McTominay'in de Napoli'ye transfer olacağı kaydedildi. Napoli'nin 30 milyon euroya yakın bir bedelle transferi bitireceği bildirildi. 

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