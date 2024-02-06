Fenerbahçe'ye sambacı orta saha! İlk teklif yapıldı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Orta saha arayan Fenerbahçe, Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Pablo Maia'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin ısrarla istediği oyuncu için Brezilya ekibinin yüksek bonservis talebi var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye sambacı orta saha! İlk teklif yapıldı
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06 Şubat 2024 10:03
Kadrosuna kattığı isimlerle transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, durmak bilmiyor.

Devre arasında Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin şimdi de Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki Pablo Maia'yı gündemine aldığı ortaya çıktı.

İLK TEKLİF YAPILDI

Güney Amerika basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla sambacı için ilk teklifini sundu.

Sarı-lacivertlilerin Maia'yı geleceği yatırım olarak gördüğü ve oyuncuyu kaçırmak istemediği belirtilen haberde; "Fenerbahçe, Pablo Maia için ısrarcı. Sao Paulo onun için yüksek bir bonservis beklentisi içinde. Fenerbahçe, bunu karşılamaya hazır gibi gözüküyor" ifadelerine yer verildi.

SAO PAULO PERFORMANSI

22 yaşında olmasına rağmen Brezilya ekibinde şu ana dek 123 maça çıkan Maia, 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

DEĞERİ 11 MİLYON EURO

1 Ocak 2022'de A Takıma yükselen Maia, 2 yılda takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Piyasa değeri 11 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi temmuz 2027'de bitiyor. 

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