Al-Musrati, Leander Dendoncker gibi isimlerle görüşmeler yapan Fenerbahçe yönetimine sürpriz bir öneri geldi... Everton'ın takımda düşünmediği Andre Gomes'i menajerler, sarı lacivertli yönetime sundu.
BONSERVİS TALEPLERİ YOK
İsmail Kartal ve ekibi, Portekizli orta sahayı değerlendirmeye alırken, İngiliz ekibinin bonservis talebi olmadığı belirtildi. 16 milyon Euro piyasa değerine sahip olan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu sezon bitecek.
EN UZUN SAKATLIĞI TAM 109 GÜN SÜRDÜ
Geçen sezonu Lille'de kiralık geçiren Gomes'in sakatlık geçmişi pek iç açıcı değil... Tecrübeli orta saha, 2015-16'dan bu yana toplamda 103 maç kaçırdı. Tecrübeli oyuncu, en uzun süren sakatlığını 109 gün ile 2019-20 sezonunda Everton formasıyla yaşadı. 19 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.
BONSERVİS TALEPLERİ YOK
İsmail Kartal ve ekibi, Portekizli orta sahayı değerlendirmeye alırken, İngiliz ekibinin bonservis talebi olmadığı belirtildi. 16 milyon Euro piyasa değerine sahip olan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu sezon bitecek.
EN UZUN SAKATLIĞI TAM 109 GÜN SÜRDÜ
Geçen sezonu Lille'de kiralık geçiren Gomes'in sakatlık geçmişi pek iç açıcı değil... Tecrübeli orta saha, 2015-16'dan bu yana toplamda 103 maç kaçırdı. Tecrübeli oyuncu, en uzun süren sakatlığını 109 gün ile 2019-20 sezonunda Everton formasıyla yaşadı. 19 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.