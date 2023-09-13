Fenerbahçe'ye öneri: "Bonservis istemeyiz, yeter ki alın"

Fenerbahçe ile anılan ve geçen yılı Lille'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki Andre Gomes'in sakatlık geçmişi iç açıcı değil. 2015-16 sezonundan bu yana 103 karşılaşma kaçırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye öneri: 'Bonservis istemeyiz, yeter ki alın'
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13 Eylül 2023 08:36
Al-Musrati, Leander Dendoncker gibi isimlerle görüşmeler yapan Fenerbahçe yönetimine sürpriz bir öneri geldi... Everton'ın takımda düşünmediği Andre Gomes'i menajerler, sarı lacivertli yönetime sundu.

BONSERVİS TALEPLERİ YOK

İsmail Kartal ve ekibi, Portekizli orta sahayı değerlendirmeye alırken, İngiliz ekibinin bonservis talebi olmadığı belirtildi. 16 milyon Euro piyasa değerine sahip olan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu sezon bitecek.



EN UZUN SAKATLIĞI TAM 109 GÜN SÜRDÜ

Geçen sezonu Lille'de kiralık geçiren Gomes'in sakatlık geçmişi pek iç açıcı değil... Tecrübeli orta saha, 2015-16'dan bu yana toplamda 103 maç kaçırdı. Tecrübeli oyuncu, en uzun süren sakatlığını 109 gün ile 2019-20 sezonunda Everton formasıyla yaşadı. 19 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. 

 
 

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