Fenerbahçe'ye kötü haber! Cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe'ye Hatayspor maçının ardından kötü haber geldi.
Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.
Milli oyuncu, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
İsmail Yüksek, bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında kadroda olacak.
Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.
Milli oyuncu, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
İsmail Yüksek, bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında kadroda olacak.
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