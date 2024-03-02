Fenerbahçe'ye kötü haber! Cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Hatayspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Cezalı duruma düştü!
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02 Mart 2024 21:03
Fenerbahçe'ye Hatayspor maçının ardından kötü haber geldi.

Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

Milli oyuncu, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek, bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında kadroda olacak.

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