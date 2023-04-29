Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sarı kart gören Willian Arao, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
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29 Nisan 2023 20:49
Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertli takımda, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, 71. dakikada sarı kart gördü. Sınırda bulunan Arao, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Willian Arao, takımının gelecek hafta Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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