Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Sarı-lacivertli takımda, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, 71. dakikada sarı kart gördü. Sınırda bulunan Arao, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.
Willian Arao, takımının gelecek hafta Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli takımda, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, 71. dakikada sarı kart gördü. Sınırda bulunan Arao, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.
Willian Arao, takımının gelecek hafta Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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