Fenerbahçe'ye iyi haber: Çağlar

Süper Lig'de Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, bir kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, bir kez gol sevinci yaşadı.