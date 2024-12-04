Fenerbahçe'ye iyi haber: Çağlar

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye iyi haber: Çağlar
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04 Aralık 2024 14:47
Süper Lig'de Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, bir kez gol sevinci yaşadı.

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