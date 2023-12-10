Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir

Fenerbahçe, sezon başında Columbus Crew kulübüne transfer olan Diego Rossi'den dev gelir bekliyor. Uruguaylı oyuncu formasını giydiği Columbus Crew, MLS'te şampiyon olurken oyuncunun sözleşmesindeki madde devreye girdi.

, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2023 13:59
Son güncelleme 10 Aralık 2023 14:03
Sezon başında Fenerbahçe'den Columbus Crew kulübüne transfer olan Diego Rossi'den, Sarı-Lacivertliler'e sevindiren haber geldi...

Rossi'nin formasını giydiği Columbus Crew, MLS'te şampiyonluk maçında Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi. Columbus Crew, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Diego Rossi şampiyonluk maçında 90 dakika sahada kaldı.

ŞAMPİYONLUK BONUSU KAZANDI!

Diego Rossi sezon başında 5.6 milyon dolar bedelle Columbus Crew kulübüne transfer olmuştu. Fenerbahçe, Diego Rossi'den 1 milyon dolar (29 milyon TL) şampiyonluk bonusu alacak. Ayrıca Diego Rossi'nin bir sonraki satışından Fenerbahçe %15 pay sahibi olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Şampiyonluğun mimarlarından olan 25 yaşındaki yıldız ABD MLS'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Rossi, Columbus Crew formasıyla bu sezon 16 maçta görev aldı. Uruguaylı oyuncu, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 90 resmi maçta, 10 gol attı ve 20 asist yaptı. 





 
 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery