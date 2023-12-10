Sezon başında'den Columbus Crew kulübüne transfer olanden, Sarı-Lacivertliler'e sevindiren haber geldi...Rossi'nin formasını giydiği Columbus Crew, MLS'te şampiyonluk maçında Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi. Columbus Crew, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.Diego Rossi şampiyonluk maçında 90 dakika sahada kaldı.Diego Rossi sezon başında 5.6 milyon dolar bedelle Columbus Crew kulübüne transfer olmuştu. Fenerbahçe, Diego Rossi'den 1 milyon dolar (29 milyon TL) şampiyonluk bonusu alacak. Ayrıca Diego Rossi'nin bir sonraki satışından Fenerbahçe %15 pay sahibi olacak.Şampiyonluğun mimarlarından olan 25 yaşındaki yıldız ABD MLS'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.Rossi, Columbus Crew formasıyla bu sezon 16 maçta görev aldı. Uruguaylı oyuncu, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 90 resmi maçta, 10 gol attı ve 20 asist yaptı.