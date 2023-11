UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe , Johannes Thorup'un yönetimindeki Nordsjaelland'a konuk oldu.Right to Dream Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe rakibine 6-1 yenilirken, ev sahibi Nordsjaelland'ın gollerini; 21. dakikada Lucas Hey, 25. dakikada Daniel Svensson, 55, 75 ve 84. dakikalarda Benjamin Nygren ve 66. dakikada Christian Rasmussen kaydetti.Fenerbahçe'nin tek golü ise 43. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.Bu sonuçla birlikte grupta 9 puanda kalan Fenerbahçe üçüncü sıraya gerilerken, Nordsjaelland 10 puanla liderliğe yükseldi.Grubun son maçında Fenerbahçe evinde Spartak Trnava'yı konuk ederken, Nordsjaelland deplasmanda Ludogorets'i ağırlayacak.Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Nordsjaelland maçına son oynadığı Fatih Karagümrük maçından 5 farklı ismi değiştirerek maça çıktı.UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.Sarı-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı, Right to Dream Park'ta oynanan karşılaşmada, Fatih Karagümrük karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü isimlerden Samet Akaydın ve Mert Müldür'ü statü gereği, Ferdi Kadıoğlu'nu da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edemezken, Dzeko ve İrfan Can Kahveci'yi de yedeğe çekti.Kartal, bu oyuncuların yerine Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ryan Kent, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle son maçlarda savunma tandeminde yer alan Jayden Oosterwolde'yi kendi bölgesinde oynatan Kartal, stoperde ise Yusuf Akçiçek-İsmail Yüksek ikilisine şans verdi. Fatih Karagümrük karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Osayi-Samuel ise, Danimarka deplasmanında 11'de değerlendirildi.Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Edin Dzeko, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise yedek soyundu.enerbahçe'de sezon başında 15 milyon euro karşılığında transfer edilen ve Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder 13 maç sonra ilk 11'e döndü.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 13 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 17 Eylül tarihinde oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının hemen başında sakatlanarak beşinci dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan Cengiz Ünder, 14 maç sonra ilk 11'e döndü.Milli futbolcu, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında kadroda yer almazken; Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında oyuna sonradan dahil oldu.Ünder; UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Nordsjaelland ve Spartak Trnava maçlarında takımını yalnız bırakırken, Ludogorets'le iç sahada oynanan karşılaşmada 1 dakika, Bulgaristan'da oynanan mücadelede ise 14 dakika sahada kaldı.UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Nordsjaelland'a konuk olan Fenerbahçe 23 kişilik kadrosunu eksikleri nedeniyle tamamlayamadı.Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 21 kişiyle yer aldı.Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc maç kadrosuna alınmadı.Statü gereği forma giyemeyen Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor'un da yokluklarında teknik direktör İsmail Kartal, kadroyu akademi oyuncularıyla takviye etti.Sarı-lacivertli ekipte akademiden gelen oyunculardan Yusuf Akçiçek ilk 11'de sahaya çıkarken, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise kadroya dahil edilen isimler oldu.Ev sahibi Nordsjaelland, 21. dakikada Lucas Hey ve 25. dakikada Daniel Svensson'un attığı goller ile maçın ilk bölümünde 2-0 öne geçti.Maçın 43. dakikasında Michy Batshuayi ceza alanı önünden yaptığı düzgün vuruşla farkı 1'e indirdi.Maçın 44. dakikasında Sebastian Szymanski durumu 2-2'ye getirdi ancak gol vuruşunu eliyle yaptığı gerekçesiyle gol iptal oldu.Maçın 55. dakikasında Benjamin Nygren durumu 3-1'e getirdi. Hızlı gelişen hücumda savunmanın hatasında top ağlarla buluştu.66. dakikada gelişen hızlı hücumda Livakovic'in kurtarışın ardından Christian Rasmussen topu boş ağlara gönderdi.Benjamin Nygren 75 ve 84. dakikalarda attığı goller ile durumu 6-1'e getirdi. Nygren, 2 golü de kalenin ağzından kaydetti.13. dakikada Diomande'nin ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta gitti.15. dakikada Diomande'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rasmussen'in şutunda Livakovic topa ayaklarıyla müdahale etti. Atağın devamında Villadsen'in vuruşunda savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.27. dakikada Szymanski'nin savunma arkasına şık pasında penaltı noktası civarında Batshuayi'nin havadan gelişine sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.31. dakikada Szymanski'nin soldan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda, kaleci topu son anda kornere çeldi.41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kent'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden sert vuruşunda, kaleci Eriksson ayaklarıyla gole engel oldu.46. dakika Nordsjaelland gole yaklaştı. Soldan Rasmussen'in derin pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Schjelderup'un sol ayağıyla yerden direk dibine şutunda, kaleci Livakovic topu kornere çeldi.60. dakikada Hey'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.70. dakikada sol çaprazda aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılarak ceza sahasına giren Schjelderup'un altıpasta kaleciyle karşı karşıya vuruşund,a Livakovic meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.81. dakikada Osman'ın soldan içeriye yerden sert ortasında altıpas önünde Harder'in dokunuşunda top direk dibinden auta gitti.Karşılaşma, Danimarka temsilcisinin 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Right to Dream ParkJeremie Pignard, Aurelien Drouet, Laurent Coniglio (Fransa)Eriksson, Hey, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande (Dk. 46 Nygren), Tverskov (Dk. 85 Zidan Sertdemir), Svensson, Villadsen (Dk. 82 Jensen-Abbew), Rasmussen (Dk. 79 Harder), Schjelderup (Dk. 79 Osman)Livakovic, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Kent (Dk. 74 King), Tadic, Batshuayi (Dk. 62 Dzeko)Dk. 21 Hey, Dk. 25 Svensson, Dk. 55, 75 ve 84 Nygren, Dk. 66 Rasmussen (Nordsjaelland), Dk. 43 Batshuayi (Fenerbahçe)Dk. 17 Diomande (Nordsjaelland)