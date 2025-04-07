Fenerbahçe ve Lazio'dan anlaşma!

Fenerbahçe, 30-31 Temmuz'da Lazio ile bir dostluk maçı oynayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Lazio'dan anlaşma!
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07 Nisan 2025 17:47
Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir haber gündeme geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, yaz aylarında Lazio ile bir dostluk maçı oynayacak.

İtalyan basınında yer alan haberde, "Lazio, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Marco Baroni'nin takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Jose Mourinho'nun takımına karşı bir dostluk maçı oynayacak." ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe ve Lazio arasında oynanacak dostluk maçının hangi ülkede olacağına dair bilgi ise verilmedi.

Lazio, İtalya Serie A'da 31 maçta topladığı 55 puanla altıncı sırada yer alıyor.

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