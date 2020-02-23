Fenerbahçe ve Galatasaray, penaltı sayısında zirvede

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de penaltı sayılarında 9'ar penaltı ile zirvede yer aldı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe ve Galatasaray, penaltı sayısında zirvede
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23 Şubat 2020 19:33
Süper Lig'deki dev Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertliler 19. dakikada penaltı kazandı ve 21. dakikada Max Kruse beyaz noktadan yaptığı vuruşla ağları buldu.

Bu penaltı ile birlikte, Süper Lig'de en çok penaltı kazanan iki takım, 9 penaltı ile Galatasaray ile Fenerbahçe oldu.

SÜPER LİG'DE PENALTI SAYILARI

9 Galatasaray
9 Fenerbahçe
7 Trabzonspor
6 Gaziantep
5 Antalya
5 Malatya
4 Göztepe
4 Kasımpaşa
4 Rizespor
4 G.Birliği
4 Beşiktaş
3 Alanya
3 Konyaspor
3 Kayserispor
2 Ankaragücü
2 Başakşehir
2 Denizlispor
1 Sivasspor

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