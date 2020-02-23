Fenerbahçe ve Galatasaray, penaltı sayısında zirvede

SÜPER LİG'DE PENALTI SAYILARI

Süper Lig'deki dev Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertliler 19. dakikada penaltı kazandı ve 21. dakikada Max Kruse beyaz noktadan yaptığı vuruşla ağları buldu.Bu penaltı ile birlikte, Süper Lig'de en çok penaltı kazanan iki takım, 9 penaltı ile Galatasaray ile Fenerbahçe oldu.9 Galatasaray9 Fenerbahçe7 Trabzonspor6 Gaziantep5 Antalya5 Malatya4 Göztepe4 Kasımpaşa4 Rizespor4 G.Birliği4 Beşiktaş3 Alanya3 Konyaspor3 Kayserispor2 Ankaragücü2 Başakşehir2 Denizlispor1 Sivasspor