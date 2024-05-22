Fenerbahçe ve Galatasaray'a Almanya'dan yeni gurbetçi!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Union Berlin'in U19 takımında forma giyen Barış Kalaycı ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a Almanya'dan yeni gurbetçi!
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22 Mayıs 2024 16:08
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transfer için karşı karşıya geldi.

HEDEF BARIŞ KALAYCI

Alman basınında yer alan habere göre, iki ezeli rakibin Union Berlin'in U19 takımında forma giyen Barış Kalaycı ile ilgilendiği kaydedildi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

18 yaşındaki futbolcuya takımında gösterdiği performansın ardından ilginin büyük olduğu öne sürüldü. Fiorentina, Udinese ve Parma'nın da genç futbolcuyu takip ettikleri ifade edildi.

Union Berlin, Barış Kalaycı ile kısa bir süre önce profesyonel sözleşme imzalamıştı. Alman basınında yer alan haberde, genç futbolcunun takımla olan sözleşmesinin sadece birkaç hafta daha geçerli olacağı kaydedildi. Union Berlin'in Barış Kalaycı'yı takımda tutmak için hamle yapması gerektiği vurgulandı.

U19 MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Ana mevki on numara olan Barış Kalaycı, sol kanat ve santrfor bölgesinde de forma giyebilir.

Türkiye'nin U19 Takımı'nda da forma giyen Barış Kalaycı'nın, 15-28 Temmuz tarihleri arasında Kuzey İrlanda'da düzenlenecek U19 Avrupa Şampiyonası'nda da yer alması bekleniyor.



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