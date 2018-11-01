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Fenerbahçe ve Beşiktaş Sultanlar Ligi'nde perdeyi açacak

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun açılış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Beşiktaş Sultanlar Ligi'nde perdeyi açacak
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01 Kasım 2018 14:11
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'de 2018-2019 sezonu 2 Kasım Cuma günü yapılacak derbi maçla başlayacak.

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk haftasının maç programı şöyle:

2 Kasım Cuma:

17.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Burhan Felek)

3 Kasım Cumartesi:

14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

14.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-THY (Aydın Mimar Sinan)

16.00 Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Bursa Cengiz Göllü)

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