Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'Andre Franco' savaşı!

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan ve sarı-lacivertlilerin muhtemel hocası Jorge Jesus tarafından ısrarla istenen Andre Franco için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.



Teknik direktör Jorge Jesus ile her konuda anlaşan ve artık resmi açıklama için gün sayan Fenerbahçe, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Jesus'un takımda görmek istediği isimlerden birisi de Estoril formasını giyen Andre Franco.



Fenerbahçe yönetimi bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli orta saha oyuncusu için girişimlere devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.



Portekiz basınına göre Andre Franco'nun transferi konusunda Beşiktaş da atağa kalktı. "Fenerbahçe ve Beşiktaş, Andre Franco'nun transferinde karşı karşıya geldi" ifadesini kullanan O Jogo gazetesi, "Beşiktaş'ın ilgisi son dönemde ortaya çıktı ve oyuncunun menajeri aracılığıyla bazı temaslar yapıldı. Ancak Beşiktaş henüz resmi bir teklif sunmadı" yorumunu yaptı.



O Jogo gazetesi, 24 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddiayı da gündeme getirdi. Haberde, Estoril'in Andre Franco'nun bu ay sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattığı ve sözleşmeye 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli koyduğu belirtildi.



Andre Franco orta alanın ortasında, 10 numara pozisyonunda ve iki kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 37 maçta 11 gol ve 4 asistlik performans sergileyen genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor.

Tam bir yıldız fabrikası olan Sporting Lizbon'un altyapısında yetişen Portekizli futbolcu 2019 yılından bu yana Estoril'in A takımında görev yapıyor.

Andre Franco'nun güncel piyasa değerinin 3.5 milyon euro olduğu belirtiliyor.







