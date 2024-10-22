Fenerbahçe ve Anadolu Efes yarışta: Onuralp Bitim

NBA ekiplerinden Chicago Bulls'ta forma giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı. Milli yıldızın yeni adresi merak edilirken sıcak gelişmeler yaşanıyor.



FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES TAKİPTE



Fanatik'te yer alan habere göre EuroLeague kulüpleri de Onuralp'in durumunu yakından takip ediyor. Bunların arasında iki Türk kulübü Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes de ön plana çıkıyor. Yerli rotasyonlarını güçlendirmek isteyen iki dev, NBA'den bir takımla anlaşamazsa devreye girmeye hazırlanıyor.



AVRUPA'DA ÇOK TALİBİ VAR



Aynı zamanda Euorleague'de bir çok takım kadrolarına takviye yapma peşinde. Uzun süreli sakatlıkların peş peşe yaşandığı dönemde Real Madrid, Barcelona ve Baskonia'nın yanı sıra, sezona kötü başlayan Milano da nabız yoklamaya devam ediyor.



