Fenerbahçe ve Anadolu Efes yarışta: Onuralp Bitim

Chicago Bulls'un serbest bıraktığı milli basketbolcu Onuralp Bitim için Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe ve Anadolu Efes yarışta: Onuralp Bitim
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22 Ekim 2024 13:36
NBA ekiplerinden Chicago Bulls'ta forma giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı. Milli yıldızın yeni adresi merak edilirken sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES TAKİPTE

Fanatik'te yer alan habere göre EuroLeague kulüpleri de Onuralp'in durumunu yakından takip ediyor. Bunların arasında iki Türk kulübü Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes de ön plana çıkıyor. Yerli rotasyonlarını güçlendirmek isteyen iki dev, NBA'den bir takımla anlaşamazsa devreye girmeye hazırlanıyor.

AVRUPA'DA ÇOK TALİBİ VAR

Aynı zamanda Euorleague'de bir çok takım kadrolarına takviye yapma peşinde. Uzun süreli sakatlıkların peş peşe yaşandığı dönemde Real Madrid, Barcelona ve Baskonia'nın yanı sıra, sezona kötü başlayan Milano da nabız yoklamaya devam ediyor.

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