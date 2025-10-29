29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-0DA
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-011'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-011'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-013'
29 Ekim
Roma-Parma
0-013'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-183'

Fenerbahçe uçuş modunda: Neşeli günler başladı!

7 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'yi deplasmanda farklı mağlup eden Fenerbahçe, yönetimden primi, Tedesco'dan 2 günlük izni kaptı. Zorlu Beşiktaş derbisi öncesi moraller tavan yaptı.

calendar 29 Ekim 2025 09:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe uçuş modunda: Neşeli günler başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de kara bulutlar dağıldı, yerini mutlu aile tablosu aldı…

Trabzon maçıyla göreve başlayan Tedesco ile 10 maçlık seride tek yenilgisini Dinamo Zagreb'den alan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmayı galibiyetle tamamlarken, 3 mücadelede berabere kaldı.

MORAL DOPİNGİ

Son 7 günde Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep maçlarının galibiyetle taçlanması ve Beşiktaş derbisi öncesi kayıp yaşanmaması camiaya moral dopingi oldu.

TEDESCO DA COŞTU

Son 7 maçını kaybetmeyen Gaziantep deplasmanından 4-0'lık galibiyet alınması Tedesco'yu da coşturdu.

SARAN'DAN UÇAKTA MOTİVASYON

F.Bahçe'nin G.Antep dönüş uçağında keyifler yerindeydi. Başkan Sadettin Saran, tüm futbolcuları tek tek kutladı.

İşte o diyaloglar:

SARAN: Adamsın.
SEMEDO: Bugün herkes adamdı.
SARAN (Alvarez'e): İyi misin? Sen lidersin dostum. Sonraki adım Beşiktaş, sen adamsın. Çok güzel maçtı.
SARAN (kaleci Tarık'a): Seviyorum lan seni.
SARAN: İyi misin?
BROWN: Ben iyiyim, sen iyi misin?
SARAN (Asensio'ya): İyi maçtı. Güldüğünü görmek hoşuma gidiyor adamım.

ALNINDAN ÖPTÜ

KEREM: Nasılsın başkanım?
SARAN (Kerem'i alnından öpüyor): Çok güzel oynadınız. Süperdi. Helal olsun.
KEREM (ön koltuktaki İsmail'e laf atıyor): Ne oldu niye gülüyorsun. Uğraşıyorlar benimle başkanım.
SARAN: Niye kızdırdın adamı kovalıyordu seni.
KEREM: Kafasına vurdum diye. Ben gol atınca çok kafama vuruyordu, intikam aldım.
SARAN: Kaybetsek de kazansak da o yürek var ya yürek… Çok güzel oynadınız.

EN ÖNEMLİSİ BİRLİKTELİK

İtalyan hoca karşılaşma sonrası takımı saha içinde toplayıp teşekkür ederken "Birlikteliğinizle gurur duyuyorum" dedi. Konuşmada, "Kısa sürede büyük bir eforla çalıştınız ve üç maçı kazandınız. En önemlisi birlikteliğiniz ve beraber mücadele etme isteğiniz. Şimdi iki gün dinlenin ve Beşiktaş maçı için hazırlanalım" dedi. Tedesco'nun izin jestinin ardından soyunma odasında yönetici Ertan Torunoğulları'nın primi bizzat açıklaması keyifleri katladı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.