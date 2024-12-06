Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı.
Sarı-lacivertliler, bu kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
TFF, Fenerbahçe'nin bu bildirisinin ilgili kurullar tarafından değerlendirileceğini duyurdu.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.
Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."
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Sarı-lacivertliler, bu kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
TFF, Fenerbahçe'nin bu bildirisinin ilgili kurullar tarafından değerlendirileceğini duyurdu.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.
Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!