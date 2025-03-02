Fenerbahçe tribünlerinden Mourinho'ya destek!

Fenerbahçe tribünleri, teknik direktör Jose Mourinho'ya destek verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyaspor maçında Portekizli teknik adam için, "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açtı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış, daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça düşürmüştü.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyaspor maçında Portekizli teknik adam için, "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açtı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış, daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça düşürmüştü.