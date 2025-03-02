Fenerbahçe tribünlerinden Mourinho'ya destek!

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray maçının ardından ceza alan teknik direktör Jose Mourinho, "Yanındayız" pankartıyla destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe tribünlerinden Mourinho'ya destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2025 20:30
Fenerbahçe tribünleri, teknik direktör Jose Mourinho'ya destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyaspor maçında Portekizli teknik adam için, "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açtı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış, daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça düşürmüştü.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery