Fenerbahçe taraftarı takımına kavuşuyor

Jose Mourinho ile önce Topuk Yaylası Kampı, ardından 3 güçlü Avrupa takımı ile hazırlık maçı oynanan Avusturya Kampı gerçekleşmişti. Sezon açılışı sonrası oynanan 4 hazırlık maçında SarıLacivertli ekip Petrolul'u 2-1 yenmiş, Admira Wacker'e 2-1 yenilmiş, Hajduk Split ile 1-1 berabere kalmıştı.
Avusturya'daki son hazırlık maçında Fransızlar'ın güçlü takımı Strasbourg'u 4-0'la geçip, İstanbul'a dönen Fenerbahçe, 18 Temmuz Perşembe günü Kadıköy'de taraftarı ile buluşacak.
TARAFTARLAR ÖZLEM GİDERECEK
Portekizli teknik adam, Lugano maçı öncesi kafasında şekillendirdiği 11'i Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship'i 70 puanla 7. sırada bitiren Hull City karşısında deneyecek.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, sezon başından bu yana henüz Kadıköy Ülker Stadı'nda izlemediği takımları ile Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turları ve Süper Lig maçları öncesi bir anlamda özlem giderecek.
Avusturya'daki son hazırlık maçında Fransızlar'ın güçlü takımı Strasbourg'u 4-0'la geçip, İstanbul'a dönen Fenerbahçe, 18 Temmuz Perşembe günü Kadıköy'de taraftarı ile buluşacak.
TARAFTARLAR ÖZLEM GİDERECEK
Portekizli teknik adam, Lugano maçı öncesi kafasında şekillendirdiği 11'i Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship'i 70 puanla 7. sırada bitiren Hull City karşısında deneyecek.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, sezon başından bu yana henüz Kadıköy Ülker Stadı'nda izlemediği takımları ile Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turları ve Süper Lig maçları öncesi bir anlamda özlem giderecek.
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