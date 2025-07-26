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Fenerbahçe stadının yeni ismi açıklandı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadın yeni ismini resmen açıkladı.

calendar 26 Temmuz 2025 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 12:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe stadının yeni ismi açıklandı
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Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi "Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi" oldu.

Divan Kurulu'nda açıklama yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan "Stadyumun adı, 'Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' olacak." açıklamasını yaptı. 

Burak Kızılhan ayrıca "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladığımızı büyük bir gururla ilan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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