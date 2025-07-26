Fenerbahçe stadının yeni ismi açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi "Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi" oldu.
Divan Kurulu'nda açıklama yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan "Stadyumun adı, 'Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' olacak." açıklamasını yaptı.
Burak Kızılhan ayrıca "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladığımızı büyük bir gururla ilan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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Divan Kurulu'nda açıklama yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan "Stadyumun adı, 'Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' olacak." açıklamasını yaptı.
Burak Kızılhan ayrıca "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladığımızı büyük bir gururla ilan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
ANLAŞMANIN DETAYLARI İÇİN TIKLA!