Fenerbahçe açıkladı: Chobani





Sarı lacivertli kulüp, stadyum isim sponsorluğundan 10 yılda toplamda 100 milyon Euro, forma göğüs sponsorluğu içinse 5 senede en az 20 milyon Euro gelir elde edileceğini açıkladı.



İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama:



"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır. Fenerbahçe Kulübü, Chobani firması ile yaptığı sponsorluğu duyurdu.Sarı lacivertli kulüp, stadyum isim sponsorluğundan 10 yılda toplamdaforma göğüs sponsorluğu içinsgelir elde edileceğini açıkladı."Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."