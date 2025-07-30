Fenerbahçe, Skriniar'ı KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-Lacivertliler, yaptığı açıklamada,
""Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
ifadeleri kullanıldı.
19.45'TE İSTANBUL'DA
Milan Skriniar 19.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında olması bekleniyor.
SKRINIAR'DAN PAYLAŞIM
PERFORMANSI
Milan Skriniar'ın paylaşımı👇 pic.twitter.com/0nDrE917o2
— Sporx (@sporx) July 30, 2025
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.