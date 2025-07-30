30 Temmuz
Qarabag FK-Shelbourne
0-037'
30 Temmuz
Malmö FF-RFS
20:00
30 Temmuz
FCSB-KF Shkendija
20:30
30 Temmuz
Ludogorets -Rijeka
20:30
30 Temmuz
Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
21:00
30 Temmuz
Ferencvaros-FC Noah
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Rangers
21:00
30 Temmuz
Breidablik-Lech Poznan
21:30
30 Temmuz
RB Salzburg-Brann
21:45
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
22:00
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
20:30

Fenerbahçe, Skriniar'ı KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştı. Skriniar'ın yakında imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

calendar 30 Temmuz 2025 15:05 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 19:29
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Skriniar'ı KAP'a bildirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-Lacivertliler, yaptığı açıklamada, 

""Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ifadeleri kullanıldı. 

19.45'TE İSTANBUL'DA

Milan Skriniar 19.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında olması bekleniyor.

SKRINIAR'DAN PAYLAŞIM



PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.