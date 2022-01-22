Fenerbahçe, Sivas'ta penaltı bekledi

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanında bir pozisyonda penaltı bekledi. İşte o anlar...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, Sivas'ta penaltı bekledi
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22 Ocak 2022 17:50
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın son bölümündeki bir pozisyon çok konuşuldu.

Fenerbahçeli Mergim Berisha, Caner Osmanpaşa ile 81. dakikada girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalddı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.

Orta hakem Alper Ulusoy, VAR hakemi Volkan Bayarslan ile pozisyonu görüştü. Sonrasında oyun taç atışıyla başladı.

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