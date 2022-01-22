Fenerbahçe, Sivas'ta penaltı bekledi

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın son bölümündeki bir pozisyon çok konuşuldu.
Fenerbahçeli Mergim Berisha, Caner Osmanpaşa ile 81. dakikada girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalddı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.
Orta hakem Alper Ulusoy, VAR hakemi Volkan Bayarslan ile pozisyonu görüştü. Sonrasında oyun taç atışıyla başladı.
Fenerbahçeli Mergim Berisha, Caner Osmanpaşa ile 81. dakikada girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalddı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.
Orta hakem Alper Ulusoy, VAR hakemi Volkan Bayarslan ile pozisyonu görüştü. Sonrasında oyun taç atışıyla başladı.