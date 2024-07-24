Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etti.
Stockhorn Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko 45+1'de penaltıdan, 46. dakikada ve 67. dakikada attığı goller ile yıldızlaştı. Fenerbahçe'nin 4. golünü ise 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
Lugano'nun gollerini ise 4. dakikada Ayman El Wafi, 64. dakikada Urman Bislimi ve 90+3'te Milton Valenzuela kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe üst tura yükselmek için büyük bir avanta elde etmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, rövanş maçında Lugano ile 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda 20.00'de karşılaşacak.
MOURINHO İLK RESMİ MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıktı.
Portekizli teknik adam, Arena Thun'da oynanan karşılaşmada hazırlık maçlarında tercih ettiği 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürdü.
Kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde Rade Krunic'i görevlendiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, orta sahada Dusan Tadic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent'e şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.
BARTUĞ ELMAZ YEDEKTE
Teknik direktör Jose Mourinho, kamp döneminde ilk 11'de en çok forma şansı verdiği isimlerden olan Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundurdu.
Gösterdiği performansla hazırlık döneminde dikkati çeken 21 yaşındaki oyuncu, Lugano karşısında kulübede bekledi.
Deneyimli çalıştırıcı, bu pozisyonda Rade Krunic'i ilk 11'de değerlendirdi.
YENİLER YEDEK BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu.
Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Yeni transferlerden Allan Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı.
Her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
LUGANO GOLLE BAŞLADI
Maçın henüz 4. dakikasında Lugano 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya kale ağzında kafayı vuran Ayman El Wafi, takımını 1-0 öne geçirdi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SARI KART GÖRDÜ
Maçın 18. dakikasında Djiku rakip ceza sahasında rakibiyle kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem faulü rakibe verince itirazlarda bulunan Çağlar sarı kart gördü.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
Maçın 31. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in şık topuk pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Fred'in müthiş plasesini kaleci kurtardı.
SZYMANSKI DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 36. dakikasında Fenerbahçe direğe takıldı. Orta sahada topu kapan Sebastian Szymanski'nin vuruşu direkten oyun alanına döndü.
FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI!
Maçın 45. dakikasında Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Tadic'in yerde kaldığı pozisyonda topun başına geçen Dzeko, topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe ikinci devreye golle başladı! Maçın 46. dakikasında ceza alanında topla buluşan Tadic, tek pasla Dzeko'yu gördü. Bekletmeden şutunu çeken Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Maçın 64. dakikasında Lugano, Uran Bislimi'nin golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Ceza alanında topla buluşan Bislimi uzak köşeye yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı.
DZEKO'DAN HAT-TRICK
Maçın 67. dakikasında Fenerbahçe yeniden öne geçti. Szymanski'nin kaptığı topta ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko, düzgün bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi ve hat-trick yaptı.
FERDİ KADIOĞLU FİŞİ ÇEKTİ
Maçın 69. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, oyunda girdikten 4 dakika sonra 73. dakikada sol çaprazdan sürüklediği topa düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye yükseltti.
CENK TOSUN İLK KEZ SAHADA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, maçın 80. dakikasında Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi ve resmi maçlarda ilk kez Fenerbahçe forması giymiş oldu.
LUGANO FARKI 1'E İNDİRDİ
Maçın 90+3. dakikasında Lugano farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Milton Valenzuela, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-3'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.
44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tadic'in şık pasında gelişine Dzeko'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2.
64. dakikada Lugano yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Bottani'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu sırtı dönük alan Bislimi'nin döndükten sonra uzak direğe sert şutunda, top filelere gitti: 2-2.
67. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatalı pasında ceza sahası hemen dışında topu kapan Szymanski'nin bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine Dzeko'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: b
74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Solda topla buluşarak içeri kat eden Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla, topu filelere gönderdi: 2-4.
90+4. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Çıkarken kaptırılan topu ceza sahası önünde kontrol eden Valenzuela'nın sert şutunda, kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4.
Stat: Arena Thun
Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz)
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic (Dk. 80 Mahmoud), Bislimi (Dk. 72 Dos Santos), Doumbia, Cimignani (Dk. 61 Mai), Bottani (Dk. 72 Mahou), Aliseda (Dk. 72 Przybylko)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 68 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Szymanski, Tadic (Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu), Kent (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 80 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 4 El Wafi, Dk. 64 Bislimi, Dk. 90+4 Valenzuela (Lugano), Dk. 45+1 (Penaltıdan), 46 ve 67 Dzeko, Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+3 Tadic, Dk. 70 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 29 El Wafi, Dk. 59 Papadopoulos, Dk. 69 Bottani, Dk. 71 Grgic, Dk. 77 Zanotti (Lugano)
Stockhorn Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko 45+1'de penaltıdan, 46. dakikada ve 67. dakikada attığı goller ile yıldızlaştı. Fenerbahçe'nin 4. golünü ise 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
Lugano'nun gollerini ise 4. dakikada Ayman El Wafi, 64. dakikada Urman Bislimi ve 90+3'te Milton Valenzuela kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe üst tura yükselmek için büyük bir avanta elde etmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, rövanş maçında Lugano ile 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda 20.00'de karşılaşacak.
MOURINHO İLK RESMİ MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıktı.
Portekizli teknik adam, Arena Thun'da oynanan karşılaşmada hazırlık maçlarında tercih ettiği 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürdü.
Kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde Rade Krunic'i görevlendiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, orta sahada Dusan Tadic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent'e şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.
BARTUĞ ELMAZ YEDEKTE
Teknik direktör Jose Mourinho, kamp döneminde ilk 11'de en çok forma şansı verdiği isimlerden olan Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundurdu.
Gösterdiği performansla hazırlık döneminde dikkati çeken 21 yaşındaki oyuncu, Lugano karşısında kulübede bekledi.
Deneyimli çalıştırıcı, bu pozisyonda Rade Krunic'i ilk 11'de değerlendirdi.
YENİLER YEDEK BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu.
Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Yeni transferlerden Allan Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı.
Her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
LUGANO GOLLE BAŞLADI
Maçın henüz 4. dakikasında Lugano 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya kale ağzında kafayı vuran Ayman El Wafi, takımını 1-0 öne geçirdi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SARI KART GÖRDÜ
Maçın 18. dakikasında Djiku rakip ceza sahasında rakibiyle kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem faulü rakibe verince itirazlarda bulunan Çağlar sarı kart gördü.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
Maçın 31. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in şık topuk pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Fred'in müthiş plasesini kaleci kurtardı.
SZYMANSKI DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 36. dakikasında Fenerbahçe direğe takıldı. Orta sahada topu kapan Sebastian Szymanski'nin vuruşu direkten oyun alanına döndü.
FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI!
Maçın 45. dakikasında Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Tadic'in yerde kaldığı pozisyonda topun başına geçen Dzeko, topu ağlara gönderdi.
FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun penaltısıyla eşitliği sağladı.pic.twitter.com/n3V6ZB8i3J
— Sporxtv (@sporxtv) July 23, 2024
Fenerbahçe ikinci devreye golle başladı! Maçın 46. dakikasında ceza alanında topla buluşan Tadic, tek pasla Dzeko'yu gördü. Bekletmeden şutunu çeken Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
LUGANO BERABERLİĞİ YAKALADI
Asist Tadic, gol Dzeko 🎯pic.twitter.com/ohxnma5xlP
— Sporxtv (@sporxtv) July 23, 2024
Maçın 64. dakikasında Lugano, Uran Bislimi'nin golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Ceza alanında topla buluşan Bislimi uzak köşeye yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı.
DZEKO'DAN HAT-TRICK
Maçın 67. dakikasında Fenerbahçe yeniden öne geçti. Szymanski'nin kaptığı topta ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko, düzgün bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi ve hat-trick yaptı.
⚽️⚽️⚽️Edin Dzeko'dan hat-trick!pic.twitter.com/Y44yo9CiCX
— Sporxtv (@sporxtv) July 23, 2024
FERDİ KADIOĞLU FİŞİ ÇEKTİ
Maçın 69. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, oyunda girdikten 4 dakika sonra 73. dakikada sol çaprazdan sürüklediği topa düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye yükseltti.
Ferdi Kadıoğlu, yeni sezonun kendisi için altıncı dakikasında hesabı açtı. 🚀pic.twitter.com/diAIIua0YL
— Sporxtv (@sporxtv) July 23, 2024
CENK TOSUN İLK KEZ SAHADA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, maçın 80. dakikasında Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi ve resmi maçlarda ilk kez Fenerbahçe forması giymiş oldu.
LUGANO FARKI 1'E İNDİRDİ
Maçın 90+3. dakikasında Lugano farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Milton Valenzuela, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-3'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.
44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tadic'in şık pasında gelişine Dzeko'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2.
64. dakikada Lugano yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Bottani'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu sırtı dönük alan Bislimi'nin döndükten sonra uzak direğe sert şutunda, top filelere gitti: 2-2.
67. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatalı pasında ceza sahası hemen dışında topu kapan Szymanski'nin bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine Dzeko'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: b
74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Solda topla buluşarak içeri kat eden Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla, topu filelere gönderdi: 2-4.
90+4. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Çıkarken kaptırılan topu ceza sahası önünde kontrol eden Valenzuela'nın sert şutunda, kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4.
Stat: Arena Thun
Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz)
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic (Dk. 80 Mahmoud), Bislimi (Dk. 72 Dos Santos), Doumbia, Cimignani (Dk. 61 Mai), Bottani (Dk. 72 Mahou), Aliseda (Dk. 72 Przybylko)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 68 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Szymanski, Tadic (Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu), Kent (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 80 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 4 El Wafi, Dk. 64 Bislimi, Dk. 90+4 Valenzuela (Lugano), Dk. 45+1 (Penaltıdan), 46 ve 67 Dzeko, Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+3 Tadic, Dk. 70 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 29 El Wafi, Dk. 59 Papadopoulos, Dk. 69 Bottani, Dk. 71 Grgic, Dk. 77 Zanotti (Lugano)
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