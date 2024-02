Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.Çaykur Didi Stadyumu'nda yoğun bir yağmur yağışı altında oynanan mücadelenin ilk devresini 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci devrede 48. dakikada Serdar Dursun,65. dakikada Edin Dzeko ve 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin ile bulduğu goller ile maçı 3-1 kazanmayı başardı.Rizespor'un tek golü ise 27. dakikada Martin Minchev'den geldi.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 67'ye yükseltirken Rizespor 36 puanda kaldı. Fenerbahçe, maç fazlasıyla birlikte 66 puanı olan Galatasaray'ı geçerek liderliği eline aldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk ederken, Çaykur Rizespor deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.1. (26-67) Fenerbahçe2. (25-66) Galatasaray3. (25-40) Trabzonspor4. (25-40) Beşiktaş5. (26-39) Kasımpaşa6. (26-36) Çaykur RizesporTrendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.Kartal, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Corendon Alanyaspor'a karşı ilk 11'de görev verdiği isimlerden Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Jayden Oosterwolde'yi Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.Deneyimli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide Rade Krunic ve İsmail Yüksek yer alırken, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic oynadı. İsmail Kartal, gol yollarında Edin Dzeko'ya görev verdi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Efekan Karayazı ve Michy Batshuayi'nin yanı sıra ara transfer döneminde yeniden sarı-lacivertlilere dönen Serdar Dursun ise yedek soyundu.Fenerbahçe, Rize temsilcisi karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King, maç eksiği olan Rodrigo Becao ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel, kadroda yer almadı.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları EMS Yapı Sivasspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti.Yeşil-mavili ekipte maç öncesi ısınmaya çıkan kaleci Gökhan Akkan, sakatlık yaşadı. Gökhan Akkan'ın yerine maçta kaleye Tarık Çetin geçti.İlhan Palut ayrıca, Zeqiri, Varesanovic ve Gaich'in yerine Benhur Keser, Muammer Sarıkaya ve Minchev'e ilk 11'de görev verdi.Çaykur Rizespor sahaya kalede Tarık Çetin, savunmada Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu ve Hojer, orta sahada Muammer Sarıkaya, Shelvey, Benhur Keser, Minchev, Olawoyin ve hücum hattında Akintola dizilişi ile çıktı.Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi.Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.Çaykur Rizespor, karşılaşmaya "Hayde Rize, ücretsiz kanser taraman için KETEM'e gel" pankartıyla çıktı.Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, maç öncesinde zeminin bozuk olması ve yağışın ardından ağırlaşması nedeniyle yardımcıları ile birlikte inceleme yaptı.Arda Kardeşler, topun yerden sekmesi ve su birikintileri nedeniyle topun ilerlemesini inceledi.Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor'a iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemininin iyileştirilmesiyle ilgili uyarıda bulunmuştu.Maçın 4. dakikasında Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanına yapılan ortayı Djiku karşıladı ancak top Akintola'nın önünde kaldı. Akintola'nın ceza alanı içinden vuruşunda top üstten auta gitti.Maçın 13. dakikasında Fenerbahçe, Dzeko ile gole yaklaştı. Maçın 13. dakikasında ceza alanı dışından sol ayağıyla şutunu çeken Dzeko'nun vuruşu savunmadan sekere kaleye yöneldi, kaleci Tarık topu güçlükle kornere çeldi.Maçın 27. dakikasında Rizespor, Martin Minchev'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe yarı alanında kafalardan seken topu önünde bulan Minchev karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.Devreye 1-0 geride giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, devre arasında Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi oyuna aldı. Oyundan çıkan isimler ise Szymanski, Krunic ve Cengiz Ünder oldu.Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun, Rizespor maçında ikinci yarıda oyuna girdi ve topa ilk dokunduğu anda golü attı. Maçın 48. dakikasında sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kale ağzına yaptığı ortaya ayak uzatan Serdar Dursun, durumu 1-1'e getiren golü attı.Maçın 65. dakikasında Fenerbahçe, Edin Dzeko ile 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen hücumda Mert Hakan'ın taşıdığı topu sol çaprazda kontrol eden Dzeko'nun vuruşu kaleci Tarık'tan sekere ağlarla buluştu ve Fenerbahçe öne geçmiş oldu.Maçın 90+3. dakikasında Tadic'in sol kanattan yaptığı ortaya sağ kanattan gelişine sert vuran İrcan Can durumu 3-1'e getirdi.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazandı.13. dakikada rakibinden sıyrılan Szymanski'nin ceza yayı üzerinden pasında Dzeko'nun vuruşunda, Mocsi'den seken topu kaleci Tarık Çetin yatarak direk dibinden kornere çeldi.23. dakikada Hojer'in ara pasında ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic sağına yatarak topu kontrol etti.45+2. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.65. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu çeldi.76. dakikada Tadic'in ceza sahası içerisine ortasında Dzeko'nun sağ çaprazdan gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Çaykur DidiArda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdem BayıkTarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya (Dk. 69 Varesanovic), Shelvey, Benhur Keser (Dk. 28 Zeqiri), Olawoyin, Minchev (Dk. 77 Mithat Pala), Akintola (Dk. 69 Gaich)Livakovic, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+4 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Cengiz Ünder (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 46 Serdar Dursun), Tadic, Dzeko (Dk. 80 Bonucci)Dk. 27 Minchev (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Serdar Dursun, Dk. 66 Dzeko, Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)Dk. 13 Muammer Sarıkaya, Dk. 19 Emirhan Topçu, Dk. 59 Akintola, Dk. 90+6 Shelvey (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Cengiz Ünder, Dk. 90+7 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)