Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe, Başakşehir maçının 70. dakikasında penaltı bekledi.
Allan Saint-Maximin'in arka direğe kullandığı kornerde topa yönelen Dusan Tadic yerde kaldı. Lucas Lima tarafından düşürüldüğünü belirten Tadic, penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün, VAR hakemi Erkan Özdamar'ın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika duran oyunun ardından VAR hakemi Özdamar, herhangi bir uyarıda bulunmadı.
Allan Saint-Maximin'in arka direğe kullandığı kornerde topa yönelen Dusan Tadic yerde kaldı. Lucas Lima tarafından düşürüldüğünü belirten Tadic, penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün, VAR hakemi Erkan Özdamar'ın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika duran oyunun ardından VAR hakemi Özdamar, herhangi bir uyarıda bulunmadı.