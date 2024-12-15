Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe, Dusan Tadic'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe penaltı bekledi
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15 Aralık 2024 20:42
Son güncelleme 15 Aralık 2024 20:43
Fenerbahçe, Başakşehir maçının 70. dakikasında penaltı bekledi.

Allan Saint-Maximin'in arka direğe kullandığı kornerde topa yönelen Dusan Tadic yerde kaldı. Lucas Lima tarafından düşürüldüğünü belirten Tadic, penaltı bekledi.

Hakem Ozan Ergün, VAR hakemi Erkan Özdamar'ın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika duran oyunun ardından VAR hakemi Özdamar, herhangi bir uyarıda bulunmadı.

 

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