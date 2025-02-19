Fenerbahçe Opet, İtalya'da avantajı kaptı!

Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşı karşıya geldi.
Palasport Livio Romare'de oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 86-80 kazandı.
1. periyot: 17-24
Devre: 30-44
3. periyot: 49-58
Rövanş maçı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlamış ve doğrudan yarı final play-in turuna kalarak Beretta Famila Schio ile eşleşmişti.
Palasport Livio Romare'de oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 86-80 kazandı.
1. periyot: 17-24
Devre: 30-44
3. periyot: 49-58
Rövanş maçı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlamış ve doğrudan yarı final play-in turuna kalarak Beretta Famila Schio ile eşleşmişti.