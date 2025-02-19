Fenerbahçe Opet, İtalya'da avantajı kaptı!

Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu 86-80 mağlup etti.

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Fenerbahçe Opet, İtalya'da avantajı kaptı!
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19 Şubat 2025 22:57
Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşı karşıya geldi.

Palasport Livio Romare'de oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 86-80 kazandı.

1. periyot: 17-24
Devre: 30-44
3. periyot: 49-58

Rövanş maçı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlamış ve doğrudan yarı final play-in turuna kalarak Beretta Famila Schio ile eşleşmişti.

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