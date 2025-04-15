Fenerbahçe Opet, İspanyol koça emanet

Fenerbahçe Opet, Euroleague'de kaybedilen şampiyonluk sonrası Valerie Garnier yerine başantrenörlük görevine Miguel Mendez'i getrdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Opet, İspanyol koça emanet
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15 Nisan 2025 15:30
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Valerie Garnier'in yerine başantrenörlük görevine Miguel Mendez'i getirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Yeni Başantrenörümüz Miguel Mendez!

Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır.

2001 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Mendez, şu ana kadar 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi Şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 Rusya Ligi Şampiyonluğu kazandı. Başarılı antrenör, İspanya Milli Takımı ile 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda final oynayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Miguel Mendez'e "Ailemize hoş geldin!" diyor, hedeflerimiz yolunda nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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