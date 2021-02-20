Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü'nü 3-0'la geçti

Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanına konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü'nü 3-0'la geçti
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20 Şubat 2021 17:38
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Selçuk Görmen, Tuncay Sevim

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Özman, Bade Keskin)

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, İpar Özay Kurt, Dicle Nur Babat, Vargar (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Cansu Çetin, Ceren Kestirengöz)

Setler: 11-25, 15-25, 6-25

Süre: 50 dakika (15, 21, 14)



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