Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü'nü 3-0'la geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Selçuk Görmen, Tuncay Sevim
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Özman, Bade Keskin)
Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, İpar Özay Kurt, Dicle Nur Babat, Vargar (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Cansu Çetin, Ceren Kestirengöz)
Setler: 11-25, 15-25, 6-25
Süre: 50 dakika (15, 21, 14)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Selçuk Görmen, Tuncay Sevim
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Özman, Bade Keskin)
Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, İpar Özay Kurt, Dicle Nur Babat, Vargar (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Cansu Çetin, Ceren Kestirengöz)
Setler: 11-25, 15-25, 6-25
Süre: 50 dakika (15, 21, 14)