A Milli Takım formasıyla Macaristan'a karşı çok iyi bir performans ortaya koyan Oğuz Aydın, sahada kaldığı 72 dakikada kendisi için gelen dev kulüpleri mest etti.
Ay-Yıldızlı ekipteki ilk resmi maçında 2 asiste imzasını koyan Fenerbahçeli yetenek, sahaya damgasını vurdu.
OĞUZ AYDIN'A TAM NOT
Yaz başında 6 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan alınan 24 yaşındaki futbolcuyu daha önce Ajax istemiş ancak teklif reddedilmişti. Şimdi ise başarılı kanat oyuncusunu Villarreal, Lazio ve Marsilya takip ediyor. Bu 3 takımın da RAMS Park'ta canlı olarak izledikleri Oğuz'a hayran kaldığı ve tam not verdiği öğrenildi.
BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO
Bu durumdan çok memnun olan Fenerbahçe yönetimi, yükselen form grafiği ile adından söz ettiren Oğuz Aydın için minimum 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi. Bu rakamın altına gelecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı lacivertli formayla 19 maçta görev alan Oğuz, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi
Fenerbahçe, milli oyuncusu Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi. İşte detaylar...
A Milli Takım formasıyla Macaristan'a karşı çok iyi bir performans ortaya koyan Oğuz Aydın, sahada kaldığı 72 dakikada kendisi için gelen dev kulüpleri mest etti.
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