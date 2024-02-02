Transferde hareketli günler geçiren, şampiyonluk takviyelerini bitirmiş değil.Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Çağlar Söyüncü hamlelerinden sonra yerli golcü arayışlarına devam eden sarı lacivertliler bir de kanat transferi peşinde... Joshua King için Premier Lig'den gelen teklifleri masaya yatıran yönetim, en az 4 milyon avro bonservis talep ettiği Norveçliyi elden çıkarabilirse her iki kanatta da görev yapabilen, takım oyununa uygun bir lejyoner hamlesi planlıyor. İngilizlerle görüşmeler sürerken, alternatif arayışları da eş zamanlı olarak devam ediyor.Sık sakatlanma sorunu olmasa Joshua King'i elden çıkarmak gibi bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe, 4 milyon avro altındaki tekliflere de kapalı. Norveçlinin takımda kalma ihtimali, gitme ihtimaliyle aynı. Buna rağmen, alternatifleri belirlenmiş durumda. Veda hâlinde hiç vakit kaybetmeden takviye yapılacak. İsmail Kartal, üç kulvarda mücadele eden takımın bu pozisyonda Tadic'i rotasyonsuz bırakamayacaklarını belirterek yönetime,şeklinde rapor verdi. Sarı lacivertliler şimdiden alternatif arayışında.Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek King'i bedavaya almıştı. Bu sezon 21 maça çıkan Norveçli 4 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.